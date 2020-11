Ex-Außenminister wird US-Klimaschutzbeauftragter

Kurz: „Freuen uns auf Zusammenarbeit“

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigte sich am Montagabend hocherfreut über die Ernennung von John Kerry. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen US-Klimabeauftragten John Kerry, mit dem ich bereits als Außenminister während der Iran-, Syrien- und Libyen-Gespräche in Wien eng zusammengearbeitet habe“, ließ der Kanzler in einem Statement wissen. Und weiter: „Die EU, die sich bereits ambitionierte Klimaziele gesetzt hat, kann das Klima nicht alleine retten, sondern nur gemeinsam mit den USA und China.“