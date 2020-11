Heizwerk-Bau erhitzt die Gemüter der Anrainer

Pläne für die Errichtung eines Biomasseheizwerks sorgen in Micheldorf für hitzige Debatten. Die Bürgerinitiative fürchtet eine enorme Staubbelastung, da die Anlage ohne Filter in Betrieb gehen darf. Dass sich drei Lokalpolitiker an dem Gemeinschaftsprojekt beteiligen, heizt die Debatte zusätzlich an.