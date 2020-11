Opposition: Lockdown zeigt „totales Versagen“

Rendi-Wagner stieß sich in einer Pressekonferenz am Samstag einmal mehr daran, dass für die drohende zweite Pandemiewelle keine Vorbereitung getroffen worden sei. Man habe sich weder um eine zentrale Koordinierung noch um ein intaktes Contact Tracing gekümmert, so die SPÖ-Chefin. Auch bei der Vorbereitung der Intensivstationen habe der Bund die Länder und Spitalsträger alleingelassen. Als schweren Fehler wertete sie zudem, dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im August noch vom „Licht am Ende des Tunnels“ gesprochen hatte, als die zweite Welle bereits am Beginn gestanden sei.