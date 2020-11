Harter Lockdown kommt: Das steht in der Verordnung

Der am 2. November in Kraft getretene Teil-Lockdown hat bislang nicht zur erhofften deutlichen Reduktion der Corona-Infektionszahlen geführt. Am Samstagnachmittag schritten daher - wie schon im Frühjahr - Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Vizekanzler Werner Kogler (beide Grüne) zur Pressekonferenz, um die neuen, verschärften Maßnahmen in Österreich vorzustellen.