Großes Feuer wütete in Registrierlager auf Samos

3800 Menschen im Lager untergebracht

Örtliche Medien berichteten, dass das Feuer in den Küchen des Lagers ausgebrochen sei. Im Lager von Samos leben zurzeit rund 3800 Menschen. Das ist in etwa sechsmal so viel wie die Aufnahmekapazität des Lagers. In den vergangenen Monaten waren mehrmals Brände in und um dieses Lager ausgebrochen.