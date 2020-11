Ärger über lange Wartezeit für Corona-Patientin

„Meine über 80-jährige Mutter wurde letzten Sonntag nach entsprechender Intervention meinerseits ins Krankenhaus Wels eingeliefert, wo sie positiv auf Covid-19 getestet und behandelt wurde. Obwohl es ihr am Vormittag schon sehr schlecht ging, sie litt an Geschmacksverlust, Rücken- und Brustschmerzen und Atemnot, meinte der Notdienst, sie solle um 17 Uhr zum diensthabenden Allgemeinmediziner fahren„, ist Manfred Zaunbauer aus Offenhausen verärgert. Am nächsten Tag wurde die Pensionistin gegen 15 Uhr wieder entlassen, was dann auf sie zukam, ist für ihren Sohn völlig unverständlich: “Sie wurde in ein Zimmer gebracht, um auf den Krankentransport zu warten. Weil es so lange gedauert hat, hab’ ich bei der Rettung angerufen. Die haben mir gesagt, dass sie völlig überfordert sind."