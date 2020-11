Wiener wurde Förderung für Markise verwehrt

Auf der Loggia seiner Gemeindewohnung ließ Berndt D. eine Markise installieren, hatte dafür auch eine nötige Bewilligung von Wiener Wohnen eingeholt und sich an alle Vorgaben gehalten. Gleichzeitig beantragte der Leser bei der Stadt Wien eine Förderung für Sonnenschutz. Diese wurde von der MA 50, der Magistratsabteilung für Wohnbauförderung, abgelehnt. Grund: Herr D. hätte die Markise an der Fassade montieren lassen müssen. Wiener Wohnen hatte die Installation jedoch an der Decke innerhalb der Loggia gefordert. Da Herr D. das Problem selbst nicht klären konnte, wandte er sich an die Ombudsfrau.