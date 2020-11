Doskozil fordert erneut Haft für Gefährder

„Attentat wäre so oder so zu verhindern gewesen“

Zu verhindern, glaubt Doskozil, wäre das Attentat aber so oder so gewesen, und zwar nicht nur durch die Umsetzung politischer Ankündigungen wie einer besseren Kontrolle von Moscheen: Wären die Geheimdienste dem Hinweis besser nachgegangen, dass der bereits wegen seiner islamistischen Umtriebe rechtskräftig verurteilte Täter in der Slowakei Munition kaufen wollte, dann könne man laut Doskozil „mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dieses Attentat nicht passiert wäre“.