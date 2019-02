„Sicherungshaft auch für gefährliche Inländer!“

In ein rechtes Eck schieben lassen will sich der baldige Leiter einer rot-blauen Koalition im Burgenland ohnehin nicht. Die ganze Diskussion in der Sozialdemokratie, was links oder rechts in der SPÖ sei, bediene nur die Medien und bringe Unruhe in die Partei, so Doskozil. Seine Landesorganisation sieht er zwar „konsequent“ im Sicherheitsbereich, dafür sei man aber auch an der Umsetzung eines Mindestlohns im Land und werde unter ihm zum Bio-Musterland. Zudem stehe man in Opposition zum Wirtschaftsliberalismus der ÖVP.