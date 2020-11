Bürgern mit dem nötigen Respekt begegnen

In der Nacht von Montag auf Dienstag tritt Österreich in den Lockdown. So richtig die Einschränkungen des Alltags sind, so falsch gelaufen ist die Krisenkommunikation der Regierung. Der nervöse Wechsel zwischen falschen Heilsbotschaften und dramatischen Warnungen hat statt Stabilität und Beruhigung nur Unsicherheit und Verwirrung gebracht.