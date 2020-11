Rege Halloween-Party in Tiroler Lokal gesprengt

Zu „Halloween“ standen am Samstagabend in Tirol 107 Beamte der Tiroler Polizei im Einsatz. Neben ein paar wenigen Anzeigen und Abmahnung flog kurz vor der Sperrstunde eine Party im Bezirk Innsbruck-Land auf. Etwa 70 Gäste feierten in einem Lokal ohne Abstand und Masken.