Bugatti „Bolide“ verspricht 500 km/h in 20,16 s!

Die Schmach des pulverisierten Geschwindigkeitsrekords scheint tief zu sitzen bei Bugatti. Nun haben sie in Molsheim das Konzept eines unfassbaren Hypersportlers vorgestellt. Extrem leicht, 1850 PS stark und in gut 20 Sekunden auf 500 km/h. Der Name: „Bugatti Bolide“. Ob sie dieses Ding wirklich bauen?