Schulen sollen während Pandemie immer offenhalten

Die Vereinten Nationen und die Weltbank haben sich für eine Beibehaltung des Schulbetriebs während der Corona-Pandemie trotz der Infektionsrisiken ausgesprochen. In einem am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Bericht wurde auf die negativen Auswirkungen des Lockdowns im Frühjahr auf die Bildung von Kindern hingewiesen - vor allem in ärmeren Ländern.