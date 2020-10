Rendi-Wagner: „Nicht planlos in Lockdown taumeln“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Dienstag die Regierung für die „ernste Situation“ in der Corona-Krise verantwortlich gemacht. Sie hielt der türkis-grünen Koalition vor, den Sommer verschlafen und sich nicht auf den Herbst vorbereitet zu haben. Für die nächsten Wochen befürchtet sie Ähnliches: „Die Regierung darf nicht planlos in einen zweiten Lockdown hineintaumeln.“