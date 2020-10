Anschober: „Halloween darf nicht die Post abgehen“

Lockdown in Österreich verhindern

In Österreich liege diese Sieben-Tages-Inzidenz bei 134, was in etwa mit Italien vergleichbar sei und deutlich höher als in Deutschland oder Ungarn. Anschober zeigte wieder eines seiner „Taferln“, wo ersichtbar war, dass die Inzidenz in Tschechien stark nach oben ausschert, genauso wie in Belgien, der Schweiz oder Frankreich. „Wir haben wieder die ersten Lockdowns in halb Europa, um das vereinfachend darzustellen“, so Anschober. Das gelte etwa für Tschechien, Slowenien, Irland und Teile Großbritanniens. In Österreich gelte es diesen Lockdown zu vermeiden und er sei weiterhin „optimistisch“, dass dies gelingen könne.

Die 7-Tages-Inzidenz gilt als Richtwert in der Bekämpfung der Pandemie und steht für die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. International gilt dabei ein Wert von unter 50 als erstrebenswert.