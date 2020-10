Das neue „Call of Duty“ im großen Launch-Trailer

Am 13. November erscheint „Call of Duty: Black Ops - Cold War“ für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X. Diesmal kämpft man in Gestalt beliebter „Black Ops“-Helden wie Frank Woods und Alex Mason im Kalten Krieg gegen einen mysteriösen neuen Feind namens Perseus. Kurz vor Veröffentlichung zeigt Publisher Activision nun im Launch-Trailer noch einmal neue Story-Schnipsel, die einen Eindruck von der Handlung des Bombast-Shooters vermitteln sollen.