Hydrographischer Dienst warnt vor Hochwasser

Hochwasser meldet der Wetterdienst Klagenfurt für Montagnachmittag. Die erwarteten Niederschlagsmengen liegen bei 40 bis 50 mm in den hohen Tauern, im oberen Drautal und im Gailtal. In den Karawanken, im oberes Gurktal und in Mittelkärnten bei 30 mm.