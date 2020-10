Trump gegen Borat: „Finde ihn nicht witzig!“

Trumps Anwalt in peinlicher Situation

Trump äußerte sich im Zusammenhang mit einer Filmszene im neuen „Borat“-Film, die seinen Anwalt Giuliani in einer kompromittierenden Situation zeigt. In dem am Freitag erschienenen Film ist Giuliani während eines Flirts mit einer jungen Frau auf einem Hotelbett zu sehen, die sich als Reporterin ausgab. Dabei steckt sich der ehemalige New Yorker Bürgermeister scheinbar die Hand in die Hose.