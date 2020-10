Tiefschläge: Hitler-Vergleich, „korrupter“ Biden

Biden: Trump der rassistischste Präsident

Als es um Rassismus und rassistisch motivierte Polizeigewalt ging, warf Biden Trump unverhohlen vor, ein Rassist zu sein: „Er gießt in jedes einzelne rassistische Feuer Öl.“ Trump wiederholte zunächst seine Behauptung, seit Abraham Lincoln habe noch nie jemand so viel für die schwarze Bevölkerung getan wie er, bevor er behauptete: „Ich bin die am wenigsten rassistische Person in diesem Raum.“