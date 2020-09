Trump: „Kein US-Präsident tat mehr für Schwarze“

In zwölf Stunden durch drei Staaten

Trump unternahm am Freitag eine zwölfstündige Wahlkampftour durch drei besonders umkämpfte US-Bundesstaaten. In Florida etwa nahm der Präsident an einem Gespräch mit Latinos teil. Biden sei „sehr schlecht zu den Hispanics“ gewesen, sagte er bei der Veranstaltung in seinem Golfklub in Doral. Er selbst sei hingegen „ein Schutzwall zwischen dem amerikanischen Traum und dem Chaos“.