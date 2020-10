TV-Duell: Biden aggressiv, Trump mit Attacken

„Wir stehen vor einem dunklen Winter - und er hat keinen Plan“

Als Trump erwähnte, dass es 99 Prozent der Corona-Patienten gut gehe, verwies Biden auf all jene Familien, die wegen des Coronavirus jetzt „einen leeren Sessel an ihrem Küchentisch stehen“ haben. Biden hielt seine Maske in die Höhe und sagte, dass es allein durch eine Maskenpflicht 100.000 Tote hätte weniger geben können. „Wer für so viele Tote verantwortlich ist, sollte nicht Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben“, sagte Biden.