Der „letzte Walzer“ von Trump und Biden

So sprach sich der amtierende Präsident entschieden gegen umfassende Corona-Beschränkungen aus und ein Lockdown komme nicht infrage. Es gehe vielmehr darum, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Business hat Vorrang. Dieses Argument hat in den USA Attraktivität viel mehr als in Europa, denn wenn dort ein Business pleite geht, wenn dort Jobs verloren gehen, fehlt das Auffangnetz des Staates, der öffentlichen Hand, wie in Europa.