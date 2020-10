Onlineversand ruft Kinderhochstuhl retour

„Wird der Gurt nicht verwendet, wenn sich das Kind im Stuhl befindet, besteht das Risiko, dass das Kind unten durch die Beinöffnung herausrutscht und am Kopf hängen bleibt, was zu Ersticken führen kann“, heißt es in der AGES-Warnung (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit). Kunden sollten die Verwendung des Stuhls daher umgehend einstellen und ihn retournieren, sämtliche Kosten werden erstattet.