Fünf Urlaube, die Sie nie vergessen werden!

#5: Biwak

Jenseits jeglichen Trubels von Sonnenstrahlen, die von der glitzernden Wasseroberfläche eines Sees reflektiert werden, geweckt werden? Klingt unwirklich? Eine Übernachtung im Biwak macht es möglich. Die aus heimischen Hölzern gefertigte Hütte bietet auf wenigen Quadratmetern alles, um eine komfortable Zeit zu zweit zu verbringen - und das in traumhafter Lage mitten in der Natur an einem See - Glamping at its best!