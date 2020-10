Weltcup-Auftakt für den ÖSV: Peinlich!

Naturgemäß zählt Salzburg nicht zu den Favoriten der Champions League. Trotz der teils beachtlichen Eliteliga-Vorstellungen des letzten Jahres und all der Serien-Titel in Österreich nicht. Selbst den Aufstieg in die K.-o-Phase würde bei Kaliber-Gegnern wie Bayern München oder Atlético Madrid einer kleinen bis mittleren Sensation gleichkommen.