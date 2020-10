Goiginger vorm Comeback: „Vorfreude ist riesig“

60-Minuten-Test gut bestanden

Goiginger hofft heute sogar auf einen Einsatz von Beginn an. „Die Vorfreude ist riesig. Es fühlt sich richtig gut an. Ich bin dankbar, dass es wieder geht, macht mich auch ein bissl stolz. Denn es war ein langer, harter Weg“, betonte der Salzburger. Der seit einem Monat wieder im Mannschaftstraining dabei ist. Vergangene Woche absolvierte er sein erstes Testspiel gegen die OÖ Juniors, durfte 60 Minuten ran. „Körperlich hatte ich keine Probleme. Klar ist es ungewohnt, wenn man sieben Monate nicht gespielt hat. Aber ich werde auch gegen Wörgl wieder jede Sekunde am Platz genießen.“ Er wird dem LASK dann auch bald wieder in der Europa League zur Verfügung zu stehen. Und hoffentlich im Frühjahr auch wieder dem Nationalteam.