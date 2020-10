5000 Kinder und Jugendliche brauchen Hilfe

Bessere Steuerung erwünscht

Drei Herausforderungen sieht König in Zukunft: „Die Probleme werden komplexer, es braucht mehr Zeit und Personal.“ Die mobilen Dienste – Sozialpädagogen, die direkt zu Familien fahren – sollten eine zentrale Planung, etwa durch eine Stelle beim Land OÖ bekommen. Und: „Mit durchschnittlich 25,6 Jahren ziehen Jugendliche in OÖ aus, unsere Hilfe geht per Gesetz nur bis zum Alter von 18 Jahren. Das sollte auf 24 verlängert werden.“