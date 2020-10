„Kulturgutschein“ soll Künstler aus Krise holen

Das Rezept ist denkbar einfach und die Wirkung für Künstler gleichermaßen wie Kunden großartig. Jeder Kulturgutschein wird vom Land mit 25 Prozent unterstützt. „Das bedeutet, wenn ein Kulturliebhaber einen Gutschein im Wert von 100 Euro erwirbt, braucht er dafür aber nur 75 Euro zu bezahlen“, erklärt SP-Klubobmann Robert Hergovich. Bei einem Besuch im Atelier der Ruster Künstlerin Petra Neulinger konnte er sich davon überzeugen, wie gut die Aktion angenommen wird. „Für uns ist diese Aktion eine begrüßenswerte Unterstützung. Damit wird vielleicht wirklich der eine oder andere dazu bewogen, auch in diesen schweren Zeiten Geld für Kunst in die Hand zu nehmen“, so die Malerin.