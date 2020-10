Finanzreferenten fordern Unterstützung vom Bund

Die Kostenübernahme zur Bewältigung der Coronakrise und das „Spitalspaket“ standen am Freitag im Mittelpunkt der Konferenz der Finanzreferenten der Bundesländer in Salzburg. Einstimmig beschlossen wurde, dass die finanziellen Vorleistungen der Länder vom Bund „möglichst rasch abgegolten werden müssen“, sagte Salzburgs Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP), der den Vorsitz führte. Alleine den Fondsspitälern in Österreich fehlten 2020/2021 rund 1,5 Milliarden Euro.