Signalschüsse bei Corona-Einsatz waren zulässig

Man sei informiert worden, dass eine Gruppe von Jugendlichen bei der Burgruine die Abstände nicht einhalten würde, so die Exekutive damals. Eine der beiden Polizeistreifen kontrollierte die anwesende Personengruppe, die anderen beiden Beamten trennten sich auf der Suche nach weiteren Personen, die sie in dem die Ruine umgebenden steilen Waldstück vermuteten. Weil sein Funkgerät nach mehreren Versuchen nicht funktionierte, habe einer der Beamten dabei aus seiner Dienstwaffe nach oben in die Luft nacheinander zwei Schüsse abgegeben, um Verstärkung zu holen, so das Landesverwaltungsgericht in seiner Pressemitteilung am Donnerstag.