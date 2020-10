Leben zu retten ist gar nicht so schwer!

Schon Kinder sollten in der Reanimation spielerisch unterwiesen werden, hier gibt es die europäische Initiative Kids Save Lives. Dr. Hiller: „Es müssten mindestens 20 Prozent der Bevölkerung trainiert werden, was nur über regelmäßigen Unterricht in den Schulen möglich ist. In Norwegen und Holland reagieren 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung auf einen beobachteten Herzkreislaufstillstand (bei uns nur 15 bis 20 Prozent). In diesen Ländern wird seit Jahrzehnten die Reanimation in den Bildungsstätten gelehrt.“ In Wien, Oberösterreich und im Burgenland wurde damit erfreulicherweise schon begonnen.