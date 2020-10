Hohenems-Obmann enttarnte Sturm Graz-Spione

Der VfB Hohenems gewann am Dientstag das Eliteliga-Nachtragsspiel gegen den FC Rotenberg mit 3:1, hatte aber mit den Bregenzerwäldern Müh und Not. Was Obmann Harald Achenrainer aber von Beginn an mehr als das Geschehen auf dem Rasen störte, waren zwei junge Männer, die auf der Pressetribüne ihre Kamera aufgebaut hatten.