Hund vernachlässigt: Paar kam mit Probezeit davon

Dreimal steht Tierquälerei in dieser Woche am Verhandlungsplan der Richter in Ried. Es geht bei den Prozessen sowohl um Vernachlässigung, Verwahrlosung und Animal Hoarding als auch schwere Misshandlungen. Das Gesetzbuch sieht dafür Strafen bis zu zwei Jahre Haft vor. Ein Paar aus dem Innviertel kam aber mit einer Diversion, also ohne Vorstrafe, davon.