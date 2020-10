KTM errichtet in Munderfing eigenen Test-Drive-in

Vorsorge für den Winter

Auch jetzt gehören Corona-Tests zum Alltag dazu: In Mattighofen gibt’s nun dauerhaft eine Teststation im Gebäude der KTM-Academy. Am Montag geht nun ein firmeninterner Drive-in in Munderfing in Betrieb, der in 15 Minuten Testergebnisse liefern soll. Eine Vorsorge für den Winter. „Die Mitarbeiter müssen so nicht im Freien und in der Kälte warten“, sagt Vorstand Viktor Sigl.