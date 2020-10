Ausbildung im Atemschutz

Einzigartig in Österreich ist das Projekt, in dessen Rahmen die Schüler der Abteilung Gebäudetechnik der HTL Pinkafeld auf freiwilliger Basis Zusatzausbildungen bei der Feuerwehr absolvieren können. Zahlreiche Jugendliche haben bereits erste Qualifikationsstufen erreicht. Jetzt allerdings nahmen erstmals acht Schüler der vierten Klassen am Atemschutzlehrgang der Florianis teil.