Corona-Krise verstärkt digitalen Stress

Das könnte man derart interpretieren, dass das Phänomen möglicherweise „gar nicht so schlimm“ sei, so Ko-Studienautor Rene Riedl von der FH Oberösterreich. Hier handle es sich jedoch „durchaus um einen Stresswert, der auf ein reales Phänomen hinweist“. Außerdem sei stark davon auszugehen, dass die Krise das erlebte Ausmaß an digitalem Stress verstärkt. So werde in der Wissenschaft etwa die zunehmende Ermüdung durch Videokonferenzen als neuer Aspekt beschrieben, so Riedl.