Pestizide verunreinigten 2014 in Ohlsdorf Wasser

Erneuter Hotspot

Die aktuelle Grundwasserverunreinigung im Gebiet der Aurachrinne – fünf Hausbrunnen sind betroffen – steht in keinem Zusammenhang mit der Deponie, hat aber den selben Ausgangspunkt. Der Entsorgungsbetrieb soll illegal am Rand ihres Standorts Pestizide ins Erdreich versickern haben lassen. „Durch den Regen im Frühjahr wurden diese vermutlich ausgeschwemmt“, so Rössler.