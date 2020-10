„Frustrierend!“ Shiffrin in Sölden nicht am Start

Der Ski-Weltcup der Damen startet ohne seinen größten Star. Wie die US-Amerikanerin am Freitag via Instagram verkündete, verrenkte sie sich in der vergangenen Woche im Training den Rücken. Ihr sei geraten worden, auf ein Antreten im Ötztal zu verzichten. Dort startet der Weltcup am Samstag in einer Woche mit einem Riesentorlauf-Bewerb.