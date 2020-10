Gratis-Tests in Gastro: Mehr Sicherheit für Gäste

Auch Katarina Hickel, Chefin des Landgasthauses Altes Brauhaus in Frauenkirchen, lässt ihre Belegschaft nun jeden Mittwoch gratis testen. Diese Woche bereits zum dritten Mal. „Nicht nur unsere Gäste fühlen sich dadurch sicherer, sondern auch unsere Mitarbeiter. Die Gesundheit aller hat für uns oberste Priorität“, so Hickel. Alle elf Angestellten lassen sich auf freiwilliger Basis untersuchen. Der Rachenabstrich wird nach einem Check-In mittels QR-Code, direkt im Festsaal des Traditionsbetriebes abgenommen. Die Ergebnisse werden dann binnen 36 bis 48 Stunden per SMS zugestellt.