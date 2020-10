Schnee am Sonntag sogar bis in manche Täler

Nasses vom Himmel - aber nicht nur Regen

Nasses vom Himmel erwartet uns leider auch am Sonntag - und zwar nicht nur allein in Form von Regen. Mit Schauern muss besonders in Kärnten, Salzburg und der Steiermark bereits von der Früh weg gerechnet, und leider auch mit der ein oder anderen Schneeflocke, die sich vor allem im Bereich der Tauern und in Kärnten sogar zeitweise bis in manche Täler verirren. „Selbst in Lagen um 500 Meter ist in Kärnten vorübergehend Schneeregen möglich“, warnt Chefmeteorologe Manfred Spatzierer von der Unwetterzentrale. Einige Zentimeter Nassschnee seien auch in den Karawanken sowie generell im zentralen und südliche Bergland ab Lagen von 800 Meter aufwärts zu erwarten, hieß es. Und auch im Osten präsentiert sich der Sonntag ab dem Nachmittag regnerisch, nur wenige Schauer gibt es dagegen in Vorarlberg sowie vom Inn- bis ins Obere Waldviertel.