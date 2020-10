„Hobby-Finanzminister“: NEOS-Attacken gegen Blümel

Sondersitzung des Nationalrats am Mittwoch

Die FPÖ will bei der von ihr beantragten Sondersitzung des Nationalrats am Mittwoch das Thema Asyl in den Mittelpunkt rücken. Kickl zweifelte angesichts des am Vortag bekannt gewordenen Corona-Falls im nächsten Umfeld von Bundeskanzler Kurz (ÖVP) freilich daran, ob der Finanzminister am Mittwoch auch erscheinen wird. „Er hat sich ja im Zuge dieser kurzfristigen Corona-Aufregung in eine Art Selbstquarantäne begeben. Er hat einen negativen Test gehabt und dann unter der Behauptung, dass er andere schützen will, sich in Selbstquarantäne begeben. Ich glaube, das war vielmehr ein Fluchtversuch aus einem Wahlkampf, der nicht ganz nach seinen Vorstellungen läuft“, so Kickl.