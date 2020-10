Finanzminister Blümel nimmt Wahlkampf wieder auf

Besondere Vorsichtsmaßnahmen werden ergriffen

Blümel musste daraufhin alle Termine, wie seine Teilnahme an den TV-Duellen der Puls-Sender, absagen. Nun teilte sein Büro mit, dass er seine Arbeit wieder aufnehme - man werde allerdings besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Persönliche Kontakte würden weitgehend reduziert und Termine nach Möglichkeit per Video abgehalten, etwa die virtuelle Sitzung der EU-Finanzminister am Dienstag. Blümel selbst wurde bereits mehrfach negativ getestet.