Trump atmet schwer: Corona wirklich „bezwungen“?

Trump selbst ließ am Dienstag bereits wieder mit Wahlkampfparolen aufhorchen. „Haben Sie keine Angst vor Covid!“, verkündete der US-Präsident via Twitter. Bei mehr als 210.000 Toten in den USA, Zehntausenden Neuinfektionen jeden Tag, Millionen Arbeitslosen und einer Wirtschaft in der Krise erscheint das allerdings doch sehr gewagt.