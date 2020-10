Coronavirus: Ministerin Gewessler in Isolation

Staatssekretär im Home-Office

Brunner befindet sich bis auf „weiteres in häuslicher Quarantäne“. Ein erster Test am Montagabend war bereits negativ. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in engerem Kontakt mit dem Betroffenen waren, befinden sich ebenfalls „in häuslicher Absonderung“. Das teilte das Büro Brunners in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Staatssekretär Brunner nimmt vorerst keine persönlichen Termine wahr und arbeitet im Home-Office, hieß es.