Raumluft-Geräte in Schulen gefordert

Sie wollen, dass in jeder Klasse ein Luftgüte-Messgerät installiert wird. „Saubere Luft in den Räumen unserer Bildungseinrichtungen ist ein wichtiger Beitrag zur Corona-Prävention. Ein Luftgüte-Messer zeigt an und macht auch akustisch darauf aufmerksam, wann es wieder Zeit zum Lüften ist“, erklärt Gemeinderat Edi Posch. #