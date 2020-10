Edtstadler will gemeinsame Linie mit Verbündeten

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) will mit der Gruppe der „Frugalen“ (Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark) sowie Finnland neue Allianzen, etwa im Ringen um eine gemeinsame EU-Migrationspolitik schmieden. Bei einem Besuch bei ihrem schwedischen Amtskollegen Hans Dahlgren in Stockholm betonte Edtstadler am Montag: „Schweden und Österreich haben gemeinsam eine große Last der Integration von Flüchtlingen.“