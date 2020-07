Gipfel des Spotts: Macron gegen „Bad Cop“ Kurz

Der ursprünglich auf zwei Tage angesetzte Gipfel zum 1,8 Billionen Euro schweren EU-Budget samt Corona-Wiederaufbaufonds geht in seinen vierten Tag. Montagfrüh gab es eine erste Einigung: 390 Milliarden Euro soll der Anteil an Zuschüssen aus den Corona-Hilfen umfassen, um die zuletzt besonders heftig gerungen worden war. Angesichts einiger Wortmeldungen der vergangenen Stunden ist es erstaunlich, dass in Brüssel überhaupt noch eine Gesprächsbasis vorhanden ist - so lästerten etwa Frankreich und Italien unverhohlen gegen die „sparsamen“ EU-Länder rund um Österreich.