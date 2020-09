Experte: „Warum sollten EU-Staaten das umsetzen?“

Die neue Asylreform der EU setzt auf rigorose Abschiebungen und weiterhin keine Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen - und wirft für den österreichischen Migrationsforscher Gerald Knaus „mehr Fragen als Antworten“ auf. „Es ist mir nicht klar, was die Interessen der EU-Mitgliedsländer sind, die dazu führen, dass er erstens angenommen und zweitens umgesetzt wird“, sagte Knaus am Mittwoch. „Vieles erscheint mir nicht realistisch.“ Indes begrüßt Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) die Vorlage (Video oben) und sieht einen Schritt in die richtige Richtung.