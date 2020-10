Mit gelbgetönten Tabletten gegen Vorstadtfadesse

Pure Inszenierung

Landestheater-Schauspielchef Stephan Suschke bringt die Zuschauer in seiner puren Inszenierung des Auftragswerks „Die Sedierten“ von Martin Plattner ganz nah dran an die Misere der vereinsamten „Restlebensverwalterinnen“, die nicht mit und nicht ohne Außenwelt können. Momme Röhrbein schuf die passende Bühne mit sozial distanzierten Wohnkuben, in denen sich von Vorhängen kaum verdeckt menschliche Dramen abspielen. Das Publikum in den Linzer Kammerspielen wurde bei der Uraufführung zum unverschämten Voyeur – und bekam das auch zu spüren.