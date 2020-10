Corona-Schwerpunktkontrolle: 2 Lokale geschlossen!

„Die Leute halten sich einfach nicht an den Abstand. Maskenpflicht ist ein Fremdwort!“, sagt ein Polizist vom Stadtpolizeikommando Villach. Am Samstag wurde in der Draustadt nämlich wieder eine Schwerpunktkontrolle in Lokalen durchgeführt. „In einem Club waren statt erlaubten 120 Gästen sogar über 200 Leute“, so der Polizist weiter.